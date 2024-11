Oljegigant sår tvil om Drill, Baby, Drill

Oljegiganten Exxon Mobil mener USAs olje- og gassproduksjon ikke vil øke betydelig de neste årene, til tross for lovnader om «Drill, Baby, Drill» fra kommende president Donald Trump, skriver Bloomberg.

Det er forventet at Trump vil legge til rette for olje- og gassboring på føderale landområder, ifølge nyhetsbyrået.

I dag er det staten Texas som produserer mest olje og gass, men mye av landområdene der er privat eid. Det finnes dog rikelig med føderalt land i nabostaten New Mexico, som inkluderer Permian-bassenget.

– Jeg tror en drastisk endring er usannsynlig fordi det store flertallet, om ikke alle, er hovedsakelig opptatt av lønnsomheten i det de driver med, sa presidenten for Upstream-virksomheten i Exxon, Liam Mallon, under en konferanse i London tirsdag.

– Hvis disse reglene blir betydelig endret, kan man bore mer, forutsatt at kvaliteten er god og de økonomiske kravene oppfylles. Men jeg tror ikke vi kommer til å se noen i Drill, Baby, Drill-modus. Det tror jeg virkelig ikke, sa Mallon.

Bessent er positiv

Ifølge Rabobanks senior makrostrateg, Benjamin Picton, tok markedene et lettelsens sukk etter at Scott Bessent ble utnevnt som finansminister i Trump-administrasjonen.

Lettelsen skyldes delvis CV-en hans, som inkluderer Wall Street-erfaring og et opphold hos mannen som «broke the Bank of England», George Soros.

Flere hevder ifølge Picton at Bessent kan fungere som «fornuftens stemme» i Trump-administrasjonen.

Bessent har også tidligere uttrykt at han støtter politikk som utvider USAs oljeproduksjon og reduserer budsjettunderskuddet, noe som virker inflasjonsdempende både på tilbuds- og etterspørselssiden, ifølge Rabobank-strategen.