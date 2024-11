Opec-samtaler om ny utsettelse av produksjonsøkning

Sentrale Opec+-land har begynt samtaler om en utsettelse av oljeproduksjonsøkningen som er planlagt for januar, melder Bloomberg og viser til ikke-navngitte delegater. Utsettelsen kan være på flere måneder.

De aktuelle landene tviler nå på at de kan gå videre med produksjonsøkningen på 180.000 fat pr. dag, som er planen for januar. Ytterligere økninger som er planlagt for etterfølgende måneder kan også måtte bli utsatt, skriver nyhetsbyrået.

Tegn til global overforsyning nevnes som en årsak.

Blant tradere er det allerede brede forventninger om at Opec+ vil utsette produksjonsøkningen, potensielt til andre kvartal neste år, viste en Bloomberg-undersøkelse i forrige uke.

Opec+ skal etter planen ha et ministermøte førstkommende helg, søndag 1. desember. Tirsdag har Saudi-Arabias energiminister prins Abdulaziz bin Salman, Russlands visestatsminister Alexander Novak og Iraks statsminister Mohammed Shia Al-Sudani møttes i Bagdad for samtaler om stabiliteten i oljemarkedet, ifølge nyhetsbyrået.

Spotprisen på Brent-oljen bykset til 73,60 dollar fatet på nyheten, men falt raskt tilbake til rundt 73,00 dollar.