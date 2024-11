I en analyse fra Clarksons Securities skriver analytiker Roald Hartvigsen at Integrated Wind Solutions leverte resultater for tredje kvartal som i stor grad møtte forventningene, med en positiv tone grunnet sterkere vekst innenfor tjenestesegmentet.

Selskapet har nå mottatt fire av sine seks planlagte fartøy, hvor de siste to skal leveres innen midten av 2025. Clarksons Securities justerer sitt netto eiendelsverdiestimat (NAV) til 65,80 kroner pr. aksje og oppjusterer kursmålet til 66 kroner pr. aksje, fra tidligere 61 kroner. Han gjentar kjøpsanbefalingen.

Kursmålet reflekterer ifølge analytikeren både økte verdier for fartøyene og bedre finansieringsbetingelser for selskapets lånefasilitet.

Dagens Aksjetips Aksje: Integrated Wind Solutions Meglerhus: Clarksons Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 66 (61)

Hartvigsen fremhever at inntektene for kvartalet var 17,0 millioner euro, 35 prosent høyere på kvartalsbasis og over konsensus, mens driftsresultatet før ned- og avskrivninger (ebitda) var 3,9 millioner euro, i tråd med forventningene.

Kontrakter for fartøyene IWS Windwalker og IWS Seawalker gir ifølge anlaytikeren en gunstig posisjon, selv om antallet dager med fartøy i drift for 2025 er nedjustert noe. Termineringsgebyr på en kontrakt kan gi positiv innvirkning i fjerde kvartal.

Hartvigsen ser fortsatt en stram markedsbalanse i 2025, men advarer om potensielt økt tilbudsside i 2026.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.