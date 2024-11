Saken oppdateres.

Christen Sveaas og Arne Fredly er de to største private eierne i riggselskapet Ventura Offshore som kom på børs i juni.

Torsdag morgen kom tallen for tredje kvartal.

Med tre rigger i drift viste det en omsetning på 87,4 millioner dollar og et driftsresultat på 34,8 millioner.

– Nok et sterkt kvartal for Ventura Offshore. Disse resultatene viser at vårt fokus på å levere trygge og effektive operasjoner til våre kunder gir solide finansielle resultater for våre investorer, med en bransjeledende kostnadsstruktur. Ventura er fortsatt godt posisjonert for å sikre ytterligere oppdrag for våre enheter, kommenterer adm. direktør Guilherme Coelho.

Det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på 21,4 millioner og resultatet før skatt på 30,1 millioner. Ved utgangen av september var kontantbeholdningen på nesten 40 millioner dollar.