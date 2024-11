EUs nye energikommissær: – Skal ha grundige samtaler med Norge

– Vi jobber med saken.

Forventer samarbeid

På spørsmål fra NTB hvordan Jørgensen vil følge opp Simsons krav, svarer han:

– Jeg skal selvsagt ha noen gode, grundige samtaler med Norge ganske raskt. Og jeg forventer et riktig godt samarbeid.

Jørgensen peker på at han som dansk energiminister jobbet tett med norske kolleger.

– Jeg har gode venner og samarbeidspartnere i den norske regjeringen. Så jeg er fortrøstningsfull til dialogen jeg skal ha med dem, sier han.

Mer vil han ikke si om saken.

– Jeg tenker at det er rimelig at jeg snakker med dem personlig før jeg begynner å sende for mange signaler via pressen.

Vil overvåke markedet

Jørgensen er derimot tydelig på at han vil overvåke markedet i langt større grad enn det som gjøres i dag.

Blant annet for å hindre manipulasjon av energiprisene, for eksempel at energiselskaper kan tjene millioner på å kjøpe energi én uke og selge strømmen den neste.

– Vi har jo allerede en europeisk enhet som skal bidra til dette, nemlig Acer. De har nå 345 åpne saker. Ganske mange av dem gjelder manipulasjon av markedet. Dette er første skritt for å kunne stoppe dette, sier han.

Jørgensen er også EU-historiens første boligkommissær.

Boligplan om 100 dager

I løpet av sine første 100 dager skal han legge fram en plan for hvordan EU-innbyggerne skal sikres rimelige og bærekraftige boliger.

Jørgensen sier at han blant annet vil se på hvordan det kan bygges flere boliger.

– Det finnes en hel del unødvendig byråkrati for byggesektoren, sier han.

I tillegg skal EU-støtten til blant annet sosial boligbygging dobles fra 7 til 14 milliarder euro.

– Det er ikke akkurat småpenger, kommenterer Jørgensen.