Torsdag presenterte Hexagon Purus sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på litt over to prosent. I tredje kvartal økte inntektene med 43 prosent til rekordhøye 544 millioner kroner, mens EBITDA-resultatet endte på minus 50,8 millioner kroner, sammenlignet med minus 115,7 millioner kroner i året før.

«Tredje kvartal var nok et rekordkvartal for Hexagon Purus, som fortsetter det sterke positive momentumet vi har bygget gjennom året», uttalte Hexagon Purus-sjef Morten Holum da tallene ble lagt frem.

Flere meglerhus er nå ute med oppdateringer på aksjen. Danske Bank anbefaler kjøp og gjentar kursmålet på 12 kroner, mens Arctic Securities senker kursmålet fra 12 til 9 kroner og gjentar kjøpsanbefalingen. SEB anbefaler derimot hold, og kutter kursmålet fra 9 til 6 kroner.

Danske Bank

Danske Bank-analytiker Elliot Jones mener Hexagon Purus fortsatt har et solid langsiktig potensial, og hevder markedet ikke fullt ut har tatt hensyn til lavere risiko etter emisjonen på én milliard kroner og bedre leverandøravtaler, noe som sikrer finansieringen frem til selskapet blir kontantstrømspositivt.

Jones forventer et positivt EBITDA-resultat i første halvår 2026 og en positiv kontantstrøm i andre halvår av 2026.

Analysefakta Aksje: Hexagon Purus

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 12 (12)

Arctic Securities

Arctic Securities deltok i den nylige emisjonen i Hexagon Purus. Analytiker Daniel Stenslet beskriver dagens kursnivå som attraktivt, til tross for økt usikkerhet knyttet til resultatene etter det amerikanske valget.

«Vi merker oss kommentaren om at EBITDA-marginen innen hydrogeninfrastruktur nesten nådde et tosifret nivå i tredje kvartal. Våre oppdaterte estimater er i tråd med selskapets guiding, men vi har revidert vår langsiktige EBITDA-margin fra 10 til 11 prosent», skriver Stenslet i sin analyse.

Analysefakta Aksje: Yara

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 9 (12)

SEB

SEB-analytiker Anders Rosenlund er også tydelig på at økt usikkerhet etter valget av Donald Trump som president i USA kan påvirke Hexagon Purus negativt på kort til mellomlang sikt, særlig dersom endringer i amerikanske subsidier og innføring av nye tollsatser blir gjennomført.

Selv om selskapet er fullfinansiert etter emisjonen i oktober, mener Rosenlund det er behov for en økning i ordreinngangen fremover. Han vil ikke anbefale kjøp av aksjen, og kutter kursmålet fra ni til seks kroner.

Analysefakta Aksje: Hexagon Purus

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 6 (9)

Fredag omsettes Hexagon Purus-aksjen for 5,29 kroner, ned ytterligere 2,2 prosent.