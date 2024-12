For litt over en måned siden anslo Finansdepartementet at rundt 21,7 milliarder kroner ville bli tilbakeført til befolkningen gjennom ulike strømstøtteordninger. Av en total inntekt på 30,4 milliarder kroner fra kraftsektoren, beregnet de at statens overskudd ville lande på 8,7 milliarder kroner.

Tallene kom som et svar på et spørsmål fra Finanskomiteen i forbindelse med neste års budsjett.

Nå viser det seg at dette anslaget var langt fra korrekt. Ifølge ABC Nyheter er det faktiske beløpet som brukes på strømstøtte kun 7,3 milliarder kroner – ikke 21,7 milliarder som tidligere oppgitt. Dermed skyter statens overskudd fra kraftsektoren i været og ender på hele 23,1 milliarder kroner, 14,4 milliarder kroner mer enn først estimert.

– Har ikke kontroll

– Det er mulig å gjøre feil, men det er viktig at vi får de rette tallene. Staten sitter igjen med vanvittig mye på de høye strømprisene. Vårt ønske er at strømprisene skal speile de faktiske kostnadene, sier Rødt-politiker Sofie Marhaug til Finansavisen.

Marhaug poengterer at produksjonskostnaden i Norge er på rett over 12 øre pr. kilowattime. For å oppnå en strømpris som reflekterer dette, er to ting avgjørende:

OPPGJØR: Rødts Sofie Marhaug vil ha prisavtaler og stopp i eksporten. Foto: NTB

– Da må vi tilby rimelige prisavtaler og en strengere regulering av eksportkablene.

Marhaug retter også kritikk mot hvordan norske kraftselskaper opererer.

– Det meste av norsk kraftproduksjon er offentlig eid. Poenget er at det skal komme fellesskapet til gode. Nå driver kraftselskapene som hvilket som helst kapitalistisk selskap. Man legger kortsiktig profitt foran hensyn til forsyningssikkerhet, fordeling og lave strømpriser til samfunnet.

Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson Tina Bru kommer med kraftigere skyts.

– Dette vitner igjen om at Vedum ikke har kontroll på budsjettet som styrer velferden vår, og at Støre-regjeringen ikke klarer å styre skikkelig. Det føyer seg inn i rekken av feil og mangler i regjeringens budsjetter, mener Bru.

JOJO-STYRING: Tina Bru (H) beskriver regjeringens politikk som en jojo. Foto: NTB

– Det begynner å bli et helt tydelig mønster. Allerede før statsbudsjettet er vedtatt har regjeringen måttet lappe på sitt eget forslag med krisepakker og korrigeringer. De driver rett og slett jojo-styring av velferden vår.

Menneskelig svikt

Skjalg Fjellheim (Sp) statssekretær i Finansdepartementet sier feilen skyldes menneskelig svikt.

– Etter at vi i oktober la frem vårt forslag til statsbudsjett for neste år, har vi fått mer enn 3.500 spørsmål fra Stortinget. Et av disse spørsmålene gjaldt altså strømstøtte. I svaret til Stortinget har det dessverre blitt lagt inn feil tall i en tabell. Slike feil skal selvsagt ikke skje, men i en hektisk arbeidshverdag er det menneskelig at det likevel kan skje, forklarer Fjellheim i en epost til ABC Nyheter. Han legger til at tabellen i det aktuelle svaret nå er korrigert.

Vedums statssekretær understreker at feilen likevel ikke vil påvirke statsbudsjettet.

Det var ABC Nyheters politiske kommentator Thomas Vermes som oppdaget feilen og ba om en forklaring fra Finansdepartementet.