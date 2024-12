Historisk klimasak i gang i FNs øverste domstol

– Utfallet av denne saken vil gi gjenklang på tvers av generasjoner, og avgjøre skjebnen til land som mitt og planetens framtid, sa Vanuatus talsperson for klimaendringer, Ralph Regenvanu, da han holdt det første innlegget for ICJs dommere i saken mandag.

– Dette kan godt være den saken i menneskehetens historie som får mest konsekvenser, fortsatte han.

Mer enn 100 land og organisasjoner skal holde innlegg i saken i løpet av de neste to ukene, det høyeste antallet noensinne. Saken bygger på en resolusjon fra FNs hovedforsamling i fjor, som henviste to sentrale klimaspørsmål til ICJ.

Håpet er at saken skal føre til et juridisk rammeverk for hvordan land skal takle klimaendringene, men det kan ta flere måneder om ikke år før ICJ kommer med sin rådgivende uttalelse, som ikke er rettslig bindende.