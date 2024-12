I en analyse fra SEB skriver analytiker Anders Rosenlund at Scatecs eksponering mot grønn hydrogen er attraktiv på kort sikt. Et kombinert sol-, vind- og hydrogenprosjekt under utvikling i Egypt forventes å nå en endelig investeringsbeslutning (FID) i første halvår av 2025.

Analysefakta Aksje: Scatec

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 101 (100)

Ved en endelig investeringsbeslutning forventes en betydelig oppjustering av estimatene for 2025 innenfor segmentet Utvikling og Konstruksjon. Analytikeren fremhever at prosjektet kan gi inntekter på én milliard kroner og et EBITDA-resultat på om lag 100 millioner kroner, i tillegg til mulige gevinster fra nedskalering av eierandelen fra 52 til 33 prosent.

Videre ser SEB potensiale i selskapets fornybar- og hydrogenprosjekter, spesielt i det såkalte «solbeltet», som en viktig vekstmulighet.

Rosenlund oppdaterer estimatene for å reflektere tidligere ferdigstillelse av fase II i nedskaleringen i Sør-Afrika, noe som flytter en salgsgevinst på 400 millioner kroner fra andre kvartal 2025 til fjerde kvartal 2024.

SEB gjentar nå sin kjøpsanbefaling på Scatec, og oppjusterer kursmålet fra 100 til 101 kroner. Torsdag omsettes aksjen for 81,25 kroner, ned 1,3 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.