Storbank anbefaler norsk oljeservice-aksje for 2025

Den canadiske storbanken RBC er ute med spådommene sine for energimarkedet i 2025.

Banken tror Brent-olje vil holde seg på 73 dollar fatet i 2025. Toppvalget på børsen for fullintegrert oljeselskap er britiske Shell med 3.500 pence som kursmål. Torsdag ettermiddag er kursen 2.494 pence.

Banken anbefaler også Chevron, som en dark horse for fullintegrerte oljeselskaper, og setter kursmålet på 175 dollar. Aksjen stengte på 158,32 dollar onsdag.

Oljeservice

RBC tror internasjonale offshore-investeringer vil vokse med rundt 5 prosent i 2025, noe som kan gi en inntektsvekst på 16 prosent for offshoreservice-selskaper.

«Med bedre marginer, disiplinerte kapitalinvesteringer og sterkere balanser forventer vi at fri kontantstrøm-marginene vil øke fra 8 prosent i 2024 til 10 prosent i 2025. Dette vil føre til høyere utbytter og tilbakekjøp av aksjer til fordel for aksjonærene», skriver analytikerne Keith Mackey og Victoria McCulloch.

Førstevalgene i oljeservice for 2025 er: Subsea 7, TechnipFMC, Enerflex og SLB

Økt guiding

Subsea 7 har en ordreserve på 11,3 milliarder dollar, hvorav 5,3 milliarder skal gjennomføres i 2025. Arbeidet skal utføres av selskapets flåte på 41 fartøy, som er den yngste flåten i et svært stramt offshore-installasjonsmarked.

2025-guidingen til Subsea 7 har vært omtrent uendret i 18 måneder, til tross for høy aktivitet i offshore olje- og gassindustrien. Analytikeren viser til book-to-bill-ratioen (nye ordre / faktureringer), som har vært større enn 1,2 de siste 18 månedene.

Ebitda-margin-guidingen for fornybar-divisjonen er økt fra 10 prosent til 14–16 prosent. Samtidig er guidingen for «Subsea and Conventional»-divisjonen uendret.

«Vi ser potensial for økt guiding i 2025, spesielt etter en periode med lavere utnyttelse i 1. kvartal (på grunn av værforhold på den nordlige halvkule)», skriver McCulloch.

Høyere utbytter

Subsea 7 har forpliktet seg til å utbetale 1 milliard dollar til aksjonærene i perioden 2024 til 2027, eller rundt 840 millioner dollar ekskludert 2024-betalinger.

Summen utgjør 17,5 prosent av selskapets nåværende markedsverdi, det høyeste blant selskapene RBC dekker. McCulloch mener det er oppside her også.

I 2025 forventer analytikeren en fri kontantstrøm til egenkapitalen på 685 millioner dollar og ser dermed oppside i utbyttet.

Kursmålet settes til 255 kroner, og kjøpsanbefalingen gjentas. Torsdag ettermiddag handles aksjen til 177,60 kroner.