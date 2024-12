Fredriksen-selskap sikret minst 250 millioner

John Fredriksens riggselskap Northern Ocean er tildelt en kontrakt for riggen «Deepsea Bollsta» for arbeid i Norge. Kontrakten er tildelt av det selskapet omtaler som en anerkjent kunde, fremgår det av en børsmelding.

TIL TJENESTE: «Deepsea Bollsta». Foto: SEADRILL

Kontrakten ventes å ha oppstart i andre kvartal 2025, umiddelbart etter at riggen har mobilisert for virksomhet på norsk sokkel.

Varigheten estimeres til mellom 54 og 99 dager, og kontrakten vil bli gjennomført før oppstart for den toårige Equinor-kontrakten som ble offentliggjort 18. november, opplyses det.

Verdien av den nye kontrakten ligger på mellom 23 og 42 millioner dollar – mellom 250 og 460 millioner kroner.

Northern Oceans ordrereserve utvides følgelig til mellom 488 og 507 millioner dollar.

Planlegger refinansiering

Selskapet legger til at den nye kontrakten styrker kontantstrømsutsiktene for 2025 ytterligere, og at selskapet ikke planlegger noen ny egenkapitalforhøyelse i forbindelse med mobiliseringen av riggen til Norge.

Det opplyser at det «kontinuerlig følger med på gjeldsmarkedet og planlegger å refinansiere sin nåværende gjeld som forfaller i juni 2026 når det ser en god balanse mellom vilkår og ordrereserve».

– Dette er den tredje kontrakten på like mange måneder og utvider boreprogrammet i Norge, med en godt anerkjent kunde. I tillegg til å øke ordrereserven bidrar denne kontrakten til å fjerne potensiell ledighet for riggen før Equinor-kontrakten, sier Arne Jacobsen, adm. direktør i Northern Ocean, i meldingen.

Northern Ocean-aksjen falt torsdag 0,6 prosent til 8,35 kroner på Oslo Børs. Hittil i år er aksjen ned 23,7 prosent.

Største aksjonær i Northern Ocean er John Fredriksen-selskapet Hemen Holding med 54,3 prosent.