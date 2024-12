Rekordhøye gassvolumer til Kina

Det russiske energiselskapet Gazprom satte ny rekord i daglige gassvolumer som går i rørledning til Kina på lørdag, melder Bloomberg.

Daglige volumer som går gjennom Power of Siberia-rørledningen har ifølge selskapet overgått de kontraktsmessige forpliktelsene. Ifølge Bloomberg har Gazprom imidlertid ikke uttalt konkret hvor stort volum det er snakk om.

1. desember økte Gazprom leveransene til en daglig ekvivalent av 38 milliarder kubikkmeter gass pr. år.

Bloomberg skriver videre at Kina er på vei til å bli det største markedet for Russlands rørgass i år. Gazprom har blitt mer avhengig av Kina som kjøper, etter at de fleste av selskapets europeiske kunder har falt bort som følge av krigen i Ukraina.