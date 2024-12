Trym-feltet på norsk sokkel er tilbake i produksjon etter fem år.

Feltet, hvor DNO eier 50 prosent, har vært nedstengt i forbindelse med TotalEnergies' ferdigstilling på Tyra-feltet på dansk sokkel i Nordsjøen, som Trym er knyttet til.

DNO venter 3.000 netto fat oljeekvivalenter pr. dag på platå. Gjenværende reserver er estimert til to millioner fat oljeekvivalenter netto for selskapet.

Videre vurderer det for øyeblikket å bygge ut Trym Sør-funnet fra 2013, som inneholder rundt to millioner fat (netto) for DNO, med mulig produksjonsstart tidlig i 2027.

I tillegg er det identifisert et nærliggende boreprosjekt, opplyses det.