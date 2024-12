2024 ligger an til å bli et rekordår for leverandørene som eksporterer til energisektoren.

Ifølge statistikk som er utarbeidet av Menon Economics for Norwegian Energy Partners (NORWEP), vil leverandørindustrien eksportere for opp mot 177 milliarder kroner i år.

Sterkest er veksten for leveranser til fornybar energi, som er opp 80 prosent til 40 milliarder kroner fra 2022 til 2024.

Ifølge NORWEPs leverandørstatistikk er veksten særlig drevet av at verftene nå har fulle ordrebøker for bygging av havvindskip, økte leveranser til havvindparker internasjonalt og økt etterspørsel etter norsk utstyr på havvindfartøyer.

Halvparten av skipene som er under bygging på norske verft er bestilt av utenlandske eiere, og nær samtlige av skipene som skal leveres til utlandet er havvindskip som skal frakte personell og utstyr til bygging av fremtidens havvindparker.

– Norske bedrifter kaprer andeler i det sterkt voksende internasjonale markedet for havvind. Dette viser at vi er konkurransedyktige og at kompetansen fra den norske olje- og gassnæringen faktisk blir omstilt til fornybar industri, sier lederen i NORWEP, Ann Christin Andersen, i en pressemelding.

Eksporten ventes å vokse også de neste tre årene.

– Det er mye snakk om marginpress i fornybar industri sammenlignet med olje og gass. Den store mengden havvindoppdrag avliver myten om at norsk leverandørindustri ikke vil greie å omstille seg og levere lønnsomme fornybarprosjekter, sier adm. direktør Harald Solberg i Norsk Industri i meldingen.

Fra olje til havvind

Ulstein Verft og Vard er blant verftsgruppene som har flere havvindskip under bygging.

Frem til oljenedturen i 2014 bygget Ulstein Verft utelukkende skip til olje og gass, men denne kompetansen blir nå stort sett brukt til å bygge havvindskip. I løpet av det siste halve året har verftet blant annet levert to søsterskip til 800 millioner kroner hver til Stig Remøys Olympic Group.

– Medlemmer i verftsindustrien opplever stor vekst i etterspørselen etter såkalte serviceskip til havvindindustrien. Med lang maritim og offshore erfaring, er norske verft godt posisjonert i konkurransen om å bygge høyteknologiske, drivstoffeffektive og sjøsterke skip, sier Solberg.

God vekst i olje og gass

Samtidig holder markedet for olje og gass seg sterkt, med en eksport på rundt 137 milliarder kroner inneværende år. Det er en liten oppjustering siden forrige kvartal.

Her er det god vekst i etterspørselen etter alle typer varer og tjenester, der leveranser av toppdekk til plattformer og tjenesteytende næringer utgjør størsteparten av veksten.

Til tross for betydelig stimulering gjennom aktivitetspakken til olje og gass gitt under coronapandemien, vokser eksporten betydelig raskere enn leveransene til norsk sokkel, ifølge NORWEP.