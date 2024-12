Kinas oljetopp kommer raskere enn ventet

Kinas oljeetterspørsel kan nå toppen allerede i 2025, fem år tidligere enn ventet, ettersom skiftet vekk fra bensin og diesel skyter fart, melder Bloomberg og viser til en ny rapport fra Kinas største energiprodusent, China National Petroleum Corp. (CNPC).

Energigiganten estimerer nå at oljeetterspørselen kan toppe ut på 770 millioner tonn neste år, før den gradvis synker til 240 millioner tonn innen 2060.

Wu Mouyuan, direktør ved CNPCs økonomiske og teknologiske forskningsinstitutt, påpeker at dieseletterspørselen nådde toppen i 2019, mens bensinforbruket nådde sin topp for et år siden.

Tilbake i februar presenterte Wu imidlertid estimater som pekte mot at Kinas totale etterspørsel ikke ville nå toppen før i 2030, ifølge nyhetsbyrået.

63 % fornybart i 2060

I år anslås Kinas samlede oljeetterspørsel å bli på 756 millioner tonn, lite endret fra i fjor, ifølge instituttets direktør for oljemarkedsanalyse, Wang Lining. Han tilføyer at kapasitetsveksten innen raffinering kan nå toppen i 2028, skriver Bloomberg.

Ellers estimeres det i den nye rapporten at Kina vil fortsette å fokusere på energisikkerhet og opprettholde den innenlandske råoljeproduksjonen på 200 millioner tonn frem til og med 2035.

Gassproduksjonen kan øke til 310 milliarder kubikkmeter innen 2035, før den synker til 300 milliarder innen 2060.

Når det gjelder fornybar energi, ventes det en årlig vekst på 1,3 prosentpoeng frem til og med 2060, slik at fornybare kilder vil utgjøre 63 prosent av energimiksen, ifølge nyhetsbyrået.