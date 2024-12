Onsdag er strømprisene på Sørlandet 25 ganger høyere enn i Nord-Norge. For å finne lignende prisnivåer i spotmarkedet, må vi tilbake til januar i år.

Da var prisene marginalt høyere på Østlandet og Midt-Norge i to timer. Ellers har ikke Norge sett tilsvarende prisnivåer siden priskrisen for to år siden, som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

Til tross for en endret situasjon, blir det svært høye strømpriser onsdag.

Over 6 kroner

Sørvest-Norge får de høyeste prisene, med en spotpris på 5,045 kroner per kWh mellom klokken 17 og 18. Snittprisen for dagen i Sørvest-Norge er 1,01 kroner høyere enn tirsdag og 1,56 kroner høyere enn samme dag i fjor.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift, forbruksavgift og avgift til Enova, ville landets høyeste makspris vært på 6,52 kroner, ifølge tall fra hvakosterstrommen.no.

I Sørøst-Norge vil den høyeste prisen ligge på 4,10 kroner per kWh, mens Midt-Norge når 1,81 kroner og Vest-Norge 3,27 kroner.

Mangel på vindkraft

– Det er slikt som kommer med jevne mellomrom når du mangler fornybar energi på kontinentet, sier sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til Europower.

I morgen blir den dyreste timen på Sørlandet veldig lik prisen i både Tyskland og Danmark.

– Dersom kontinentet har behov for å kjøpe mer kraft enn de får tak i ved å fylle kablene, blir det prisforskjeller. Men hvis de får nok kraft gjennom kablene blir det likere priser. I morgen ser vi at det er en del timer med like priser, sier Lilleholt.

Lavest i nord

Nord-Norge har derimot svært lave priser, med en topp på 11,2 øre per kWh. Dette skyldes blant annet fritak for moms på strøm til husholdninger i regionen, samt fritak for forbruksavgiften i Finnmark og Nord-Troms.

Onsdag blir den laveste kWh-prisen mellom klokken 2 og 3 på natten i Nord-Norge, da på 7,4 øre. Prisen blir på sitt laveste i Sørøst-Norge 57,9 øre, Sørvest-Norge 64,02 øre, Midt-Norge 25,8 øre og Vest-Norge 48,9 øre.

(NTB)