Bank of America: Gassprisen kan nå 70 euro

Referanseprisen på europeisk gass, TTF, har steget fra 23 euro pr. megawattime i første kvartal 2024 og til en topp på 50 euro ved slutten av november, ifølge Bank of America.

Råvarestrateg Warren Russell tror gassprisen vil ligge i snitt på 40 euro i 2025, men ser muligheten for en gasspris på 70 euro.

«Markedet står overfor flere usikkerheter idet regionen [Europa] går inn i de kaldeste vintermånedene», skriver Russell og trekker frem tre risikomomenter.

Les også Vinterrisiko tar førersetet i gassmarkedet Europeiske naturgasspriser har steget betydelig denne høsten. En kraftig prisoppgang fra dagens nivåer virker imidlertid usannsynlig, med mindre det oppstår uventede forsyningsavbrudd eller ekstreme værforhold.

Stramt gassmarked

Mangel av russisk rørgass via Ukraina kan gi et daglig underskudd på 42 millioner kubikkmeter, tilsvarende 11 millioner tonn gass. Gasstransittavtalen som går gjennom Sudzha, utløper 1. januar, og forhandlingene ser ut til å stå i stampe.

Amerikanske sanksjoner gjør det vanskelig for Tyrkia å betale Russland for gass, noe som øker sannsynligheten for at TurkStream kan bli stanset. Her kan det stå om 10 millioner tonn gass.

Gassetterspørselen i Nordvest-Europa i vinter kan øke med 8–9 millioner tonn ved normale temperaturer, eller 14 millioner tonn dersom temperaturen er ett standardavvik kaldere.

«Med lagrene på sitt laveste sesongmessige nivå siden 2021, og global vekst i gassforsyningen på kun 22 millioner tonn i 2025, er det lite rom for at alle disse faktorene kan inntreffe samtidig», skriver Russell.

Les også Ny Putin-finte sender gassprisen ned Nye sanksjoner mot Gazprombank vekket oppsikt i forrige uke. Putin har nå endret reglene for europeiske kjøpere av naturgass.

Mange som er long

Det er allerede priset inn mye optimisme i gassprisen, hvor investeringer fra fond nylig har nådd rekordnivåer.

Dersom det blir fravær av positive nyheter med tanke på gassprisen, kan flere begynne å avvikle posisjonene, noe som kan føre til et fall i prisen.

«Prisene kan fortsatt stige under de riktige forholdene, som en kombinasjon av normal eller kaldere vinter og stans i rørgassforsyning via Ukraina. Uten disse faktorene kan posisjoner avvikles, noe som kan føre til lavere TTF-priser», skriver Russell.