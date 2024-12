Trump-effekt styrker oljeprisene

Prisen på nordsjøoljen Brent stiger til tross for et svakt kinesisk aksjemarked, skriver råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i en oljekommentar fra SEB.

Ved lunsjtider fredag ligger Brent-oljen opp 0,9 prosent til 73,98 dollar pr. fat.

Han viser til at kinesiske aksjer har falt om lag 2 prosent etter skuffende signaler fra den sentrale økonomiske arbeidskonferansen, og at dollaren har styrket seg med omtrent 0,2 prosent. Ingen av disse hendelsene ser imidlertid ut til å ha klart å trukke ned oljeprisene.

Maksimalt press på Iran

Schieldrop skriver videre at den kommende amerikanske administrasjonen med Donald Trump i ledelsen signaliserer «maksimalt press på Iran», som er en av verdens største oljeprodusenter.

«Forrige gang Donald Trump var president, reduserte han iranske oljeeksporter til nesten null da han trakk USA ut av JCPOA-avtalen om Irans atomprogram og innførte maksimale sanksjoner. En gjentakelse av dette vil fjerne alt snakk om et oljemarked med overskudd neste år, og gi rom for resten av OPEC+ samt USA til å øke produksjonen litt», skriver han.

«Dette vil imidlertid sannsynligvis kreve en form for samarbeid med Kina i en omfattende handelsavtale mellom USA og Kina. Det er nemlig vanskelig å forhindre at olje strømmer fra Iran til Kina så lenge Kina ønsker å kjøpe store mengder.»

Negativt budskap for 2025

Videre trekker han frem at Det internasjonale energibyrået (IEA) kom med en mildt positiv justering av prognosene for 2025 i sin månedlige oljemarkedsrapport, men at budskapet fremdeles er overordnet negativt.

For 2025 ble prognosene for global etterspørsel oppjustert, mens produksjonen fra ikke-OPEC land ble nedjustert. Det beregnede behovet for OPEC økte med 0,2 millioner fat pr. dag årlig til 26,3 millioner.

Totalt sett ser IEA ifølge Schieldrop fortsatt et marked i 2025 hvor ikke-OPEC-produksjon vokser betydelig raskere enn etterspørselen, som krever at OPEC kutter sin produksjon med nærmere 700.000 fat pr. dag i 2025 for å holde markedet balansert.

«IEA behandler OPEC+ som om det ikke eksisterer, selv om det har eksistert i 8 år. Det merkelige er at IEA, etter åtte år med OPEC+ som konstellasjon, fortsatt beregner og argumenterer som om den utvidede organisasjonen, etablert i desember 2016, ikke eksisterer», skriver han.