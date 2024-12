Rekordlav strømpris natt til mandag

I Sørøst-Norge faller prisen til 0,3 øre/kWh før nettleie og avgifter, noe som er det laveste norske kunder har betalt for strøm i desember noensinne, skriver Europower.

Prisen forblir under 1 øre/kWh i spotmarkedet i fire timer natt til mandag.

I Sørvest-Norge blir prisen også så lav som rundt 0,3 øre/kWh en periode. I Midt-Norge blir prisen 1,1 øre/kWh, noe som er den laveste desemberprisen siden 2015 i dette området.

Bunnrekord for desember blir det også på Vestlandet, som aldri har hatt desemberpris under 2 øre/kWh. Mandag faller prisen til 0,56 øre/kWh i to timer fra klokken 2.

Det eneste området som ikke setter rekord, er Nord-Norge. Men prisen blir likevel lav, med 1,7 øre/kWh klokken 3.

De rekordlave prisene kommer bare få dager etter at spesielt Sør-Norge hadde svært høye strømpriser før helgen. Onsdag var strømprisen oppe i 10,53 kroner/kWh før moms.

Utover dagen vil prisene øke til en makspris på 37,5 øre/kWh i Sørøst-Norge. Snittprisene for mandag blir som følger: