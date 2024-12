Slakter energipolitikken: – Politikerne er blitt forhekset av klimasaken

Investor Espen Nordhus har i mange år vært kritisk til verdens energipolitikk, og mener den er preget av kortsiktighet og en sammenblanding av energi- og klimapolitikk.

I en podcast med DNB fyrer han løs:

– Dette er to helt ulike ting, sier han, og legger til: – Det virker som politikken er drevet mer av en religiøs klimatilnærming, enn av et fokus på energisikkerhet og billig energi, sier han i DNBs podcast «Ubytte».

ENGASJERT: Espen Nordhus er investert i Norsk Kjernekraft. Foto: Privat

Siviløkonomen peker på en klar sammenheng mellom velstand og rimelig energi, nærmest et «en-til-en-forhold».

Han mener dagens fokus på klimamål overser grunnleggende menneskelige behov.

– Alle ønsker et godt klima, men folk trenger mat, varme og klær. Og dette er helt avhengig av billig energi, sier han.

– Jeg tror ikke at man kan vedta omstillinger. Markedet må finne løsningene. Ønsketenkning holder ikke.

– Blitt forhekset

Han mener også at politikerne er for opptatt av kortsiktige klimamål og at dette har ført til dårlige beslutninger.

– Vi legger opp energipolitikken basert på mål for 2030. Det er altfor kortsiktig. Vi må tenke i et mye lengre perspektiv, understreker han.

– Politikerne er blitt forhekset av klimasaken.