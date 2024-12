Equinor-sjefen om britisk industrisamarbeid: – Et viktig land for oss

– Dette illustrerer at Storbritannia er et viktig land for oss, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor, til NTB.

Den nye avtalen kommer kort tid etter at Equinor og nederlandske og britiske Shell kunngjorde at de slår sammen de britiske olje- og gasseiendelene sine til havs for å danne et nytt selskap.

Og i forrige uke ble det kjent at den norske oljegiganten er med på å finansiere det som blir Storbritannias første karbonfangst- og lagringsprosjekt (CCS).

Equinor har også investeringer i offshore-vind og batterilagring i landet på den andre siden av Nordsjøen.

– Slik er vi blitt en bred leverandør av ulik energi til Storbritannia, og samarbeidet med Shell er en del av det, sier Opedal.

Grønt norsk-britisk samarbeid

Da Keir Starmer mandag var på sitt første norgesbesøk som britenes statsminister, undertegnet han og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) en strategisk partnerskapsavtale.

Avtalen innebærer blant annet etablering av et grønt industripartnerskap neste år.

De to arbeiderparti-lederne tok turen ut til Northern Lights anlegg i Øygarden utenfor Bergen, verdens første kommersielle anlegg for transport og permanent lagring av CO2 under havbunnen.

Investerer i britisk CO2-lagring

I Storbritannia begynner snart byggingen av et lignende anlegg i industribyen Teesside.

– Dette er et gasskraftverk uten utslipp, som skal sikre at det også er kraft når det ikke blåser og ikke er sol, sier Equinor-sjefen.

Gasskraftverket skal fange CO2 og frakte det i rørledninger til et reservoar på havbunnen som heter Endurance. Der skal CO2-en lagres.

Selv om det er BP – tidligere British Petroleum – som skal drifte anlegget, skal Equinor være bidragsgiver og har brukt mye av kompetansen fra Northern Lights utenfor Bergen allerede, sier Opedal.