Tyskland gransker mulig manipulering av strømprisen under prissjokket

Hvis det foreligger klare indikasjoner, vil ytterligere etterforskning bli iverksatt, skriver Tysklands reguleringsmyndighet for energimarkedene i en uttalelse gjengitt av Teknisk Ukeblad (TU).

Dette gjøres i samarbeid med overvåkingsenheter ved strømbørsene.

Strømprisen i Tyskland, Norge og store deler av Nord-Europa nådde skyhøye nivåer onsdag forrige uke. I Sør-Norge var prisen på rundt 13 kroner onsdag ettermiddag, mens tyske priser var enda høyere.

Den norske reguleringsmyndigheten for energi, RME, bekrefter overfor TU at de er kjent med saken.

– Hvis Tyskland har behov for opplysninger fra Norge i forbindelse med undersøkelsen, vil vi bidra med å fremskaffe dette, sier RME-sjef Tore Langset til tidsskriften.

Mandag ga Sveriges energiminister Ebba Busch Tyskland skylden for de høye prisene i Nord-Europa. Ettersom Tyskland kun har et prisområde, presser det prisene opp, og det gir prissmitte til Norge og Sverige, mener hun.

ENGASJERT: Sveriges energiminister Ebba Busch ga tidligere denne uken Tyskland skylden for de høye strømprisene i Sverige og Norge. Foto: NTB

I 2019 avdekket tyske myndigheter at tre markedsaktører hadde lagt inn til sammen 21 falske eller misvisende salgsbud for levering av strøm for å manipulere prisene.

(NTB)