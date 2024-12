Solcelleaktøren Norsun er konkurs

Solcellefabrikken Norsun i Årdal har slått seg konkurs, melder Bergens Tidende (BT) og NRK.

– Det er tatt beslutning i styret i dag, kommenterer daglig leder Erik Løkke-Øwre til BT, og forklarer at selskapet ikke har kontrakter fremover.

Likviditeten skal nå ha blitt så dårlig at oppbud var eneste alternativ.

Det var Sogn Avis som først erfarte at Norsun går konkurs. Selskapets 60 ansatte fikk tirsdag beskjed om at de ikke har jobb å gå til på nyåret.

Beinhard konkurranse fra Kina er blant grunnene til konkursbegjæringen, ifølge styrelederen.

Store problemer

Flere av selskapene Nysnø har investert i, slet i fjor. Totalt har Nysnø investert 124 millioner i Norsun.

Siden 2007 har Norsuns fabrikk i Årdal produsert wafere til solindustrien, og selskapet var den eneste norske produsenten igjen i denne delen av verdikjeden etter at Norwegian Crystal, som holdt til i Glomfjord, gikk konkurs.

Selskapet har slitt med konkurranse fra Kina og i september i fjor ble 81 ansatte ved fabrikken i Årdal permittert. En måned i forveien hentet selskapet 90 millioner fra nye og gamle aksjonærer, blant annet Nysnø. Da hadde årsrapporten for 2022 adressert et vesentlig kapitalbehov og EYs revisorberetning påpekte at «det forelå vesentlig usikkerhet som kunne skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift».

Emisjonen i august i fjor priset egenkapitalen i Norsun til 240 millioner kroner. Det var på linje med verdiene satt i forrige kapitalinnhenting i 2022, og det er ikke tatt noen ny verdivurdering etter denne emisjonen.

Nysnø har foreløpig ikke besvart Finansavisens henvendelser.