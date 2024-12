Flere internasjonale fond har dessuten solgt seg ut av norske landvindprosjekter. Selv om nedsalgene ikke kan kobles direkte til skatteproblematikken, gir dette en indikasjon på redusert internasjonal interesse for norsk landvind, og dermed redusert utbyggingstakt.

Ifølge Skorpen har både Norge og norsk landvind fått en ripe i lakken:

– Det som er sikkert, er at oppfattelsen av Norge som et land med lav politisk risiko har endret seg etter innføringen av grunnrenteskatt med tilbakevirkende kraft for landvind, uttaler Skorpen.

Rekordhøye investeringer i nett

Det investeres imidlertid meget tungt i strømnettet, og SSB forventer at drøyt 29 milliarder pløyes inn i nettet i 2025, en solid økning fra 2024, hvor investeringene ser ut til å havne på 21,5 milliarder.

Statnett vil stå for en betydelig del av investeringene, og på statsforetakets høstkonferanse uttalte den ferske konsernsjefen Elisabeth Vike Vardheim at det planlegges investeringer på minst 150 milliarder kroner de neste ti årene. Dermed vil investeringene fortsette å stige, og komme opp i 15–20 milliarder kroner enkelte år.

Meget god lønnsomhet

Forward-prisene på strøm med levering i 2025 er i skrivende stund rundt 41 euro pr. MWh for Østlandet (prisområde NO1) og rundt 49 euro pr. MWh for Sør-Norge (prisområde NO2). Dette er noe høyere enn prisene hittil i 2024, og fordi kraftselskapene i liten grad prissikrer produksjonen, ser det ut til at lønnsomheten blir meget god i 2025.

Den norske strømprisen vil få støtte av en sterk europeisk gasspris, og 2025-kontrakten for referanseindeksen TTF omsettes nå hele 60 prosent over bunnivået fra februar.