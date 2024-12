Ørsted med nytt milliardsalg

Ørsted har nå inngått en avtale med Energy Capital Partners (ECP) om salg av en 50 prosent eierandel i tre solcelleanlegg i USA.

Ifølge meldingen er prislappen på 572 millioner dollar, tilsvarende 6,4 milliarder kroner.

Salget omfatter to solcelleparker i Texas, Mockingbird og Sparta, samt Eleven Mile Solar Center i Arizona.

Alle de tre anleggene ble satt i drift i 2024. Ørsted vil beholde en 50 prosent eierandel i de tre prosjektene og vil fortsette å drifte dem over levetiden.

Utvidet partnerskap

Salget bygger videre på Ørsteds eksisterende partnerskap med ECP, som kjøpte en 50 prosent eierandel i tre vinmølleparker og et solcelleanlegg i 2022, i forbindelse med Ørsteds første delvise salg på det amerikanske markedet for landvind.

– Vi er glade for å igjen kunne inngå partnerskap med ECP. Vårt partnerskap avspeiler de verdifulle fordelene som våre ulike porteføljer gir investorene, og vi er glade for at ECP deler vårt ønske om å understøtte utbyggingen av vedvarende energi og energiproduksjon i USA, sier sjef for Ørsteds partnerskabs- og M&A-aktiviteter i USA, Cody Castaneda, i en kommentar.