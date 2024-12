Onsdag kom offshorerederiet DOF med en oppdatering på oppkjøpet av Maersk Supply (nå DOF Denmark) tidligere i år.

Samtidig ga selskapet en guiding for 2025, der det nå venter et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 720–800 millioner dollar. Av dette kommer 150–200 millioner dollar fra DOF Denmark.

«Sjarmerende billig,» skrev analytiker Christopher Møllerløkken i SpareBank 1 Markets om aksjen i et notat i etterkant av oppdateringen.

Samtidig oppjusterte han sitt kursmål på DOF-aksjen fra 115 til 125 kroner. Onsdag endte aksjen på 79,40 kroner.

«DOFs foreløpige EBITDA-indikasjon for 2025 på 720–800 millioner dollar var høyere enn SpareBank 1 Markets’ på 705 millioner dollar, men lavere enn konsensus fra Bloomberg på 816 millioner dollar», skriver Møllerløkken.

Danske skip trekker opp

Det er særlig DOF Denmark som bidrar positivt i forhold til analytikerens estimat. Analytikeren hadde sett for seg en EBITDA på 130 millioner dollar for den danske virksomheten.

Med forventninger om lavere driftskostnader, hever han også EBITDA-estimatene for 2026 og 2027 med 6–7 prosent.

«Ifølge våre estimater handles DOF til en fri kontantstrøm i forhold til selskapsverdien (EV) på 21–27 prosent på 2025–26-estimater, og en P/E på 4–6 for de samme årene», skriver SpareBank 1 Markets-analytikeren i oppdatering.

Justerer ned

Meglerhuset Arctic Securities peker også på at den foreløpige guidingen fra selskapet var under konsensusforventningene, men mener noe av dette allerede var reflektert i aksjekursen, som har falt rundt 30 prosent siden toppen i juli.

Selv om 2025 blir sett på som et overgangsår før det strammer seg til igjen i 2026, mener Arctic Securities at nye kontrakter på attraktive rater og mulig salg av skip kan være potensielle triggere for DOF-kursen. Meglerhuset opprettholder sin kjøpsanbefaling på aksjen, men kutter kursmålet fra 123 til 120 kroner.

Pareto Securities beholder både kjøpsanbefaling og kurmålet på 135 kroner etter oppdateringen fra DOF. Selskapet peker i likhet med de andre meglerhusene på et litt svakere 2025, før markedet blir mer robust fra 2026.