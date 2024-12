I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Lukas Daul at onsdagens EBITDA-guiding fra DOF Group var litt under konsensus. Han mener likevel at noe av det allerede var reflektert i aksjekursen, som har falt omtrent 30 prosent siden toppen i juli.

DOF gjentar sitt mål om å utbetale kvartalsutbytte på 0,30 dollar pr. aksje etter refinansieringen i første halvår 2025, noe som gir en årlig utbytteavkastning på rundt 16 prosent.

Analysefakta Aksje: DOF Group

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 120 (123)

Arctic Securities mener nye kontrakter på attraktive rater og mulig salg av skip kan være potensielle triggere for aksjekursen. Meglerhuset opprettholder kjøpsanbefalingen og senker kursmålet fra 123 til 120 kroner.

For 2026 forventer Arctic Securities et EBITDA-resultat på 862 millioner dollar, med løft fra nye PLSV-kontrakter og reforhandling av eksisterende avtaler.

Torsdag omsettes aksjen for 80,40 kroner, opp 1,3 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.