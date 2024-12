Storbank nedgraderer – Fredriksen har hamstret for milliarder

For rundt tre år siden kjøpte John Fredriksen seg inn i det børsnoterte riggselskapet Valaris og satt med en eierandel på 5 prosent.

I løpet av høsten har Fredriksen kjøpt mer, og ifølge Bloombergs aksjonærlister eier han nesten 6,7 millioner aksjer verdt 275,96 millioner dollar (3,13 milliarder kroner). Det tilsvarer 9,42 prosent av utestående aksjer.

Det seneste kjøpet var på totalt 724.000 aksjer, og ble gjort mellom 25. september og 27. november til kurser mellom 54,50 og 45,99 dollar, ifølge en SEC-filing, skrev Finansavisen tidligere i desember.

Onsdag stengte Valaris-aksjen på 41,21 dollar.

Les også Fredriksen hamstrer mer i rigg John Fredriksen har kjøpt seg ytterligere opp i riggkjempen Valaris.

Laster opp med flere riggaksjer John Fredriksen nærmer seg ti prosent eierandel i riggkjempen etter å ha hamstret aksjer i hele høst.

Nedgraderer sektoren

Barclays-analytikere melder torsdag at U.S. Energy Services & Technology-sektoren er «midt i en utfordrende situasjon», og nedgraderer både sektoren og Valaris fra overvekt til nøytralvekt.

«Vi har hatt et positivt syn på sektoren gjennom 2024 på grunn av forventinger om at syklusen vil gjenvinne momentum, men den mørke skyen over oljemakroen fortsetter å tynge oppstrømsutgifter, og vi forventer nok et år med flate til synkende aktivitetsnivåer», skriver Barclays-analytiker J. David Anderson.

«Syklusen er ikke over (...) Vi ser ingen av tegnene som vanligvis kommer før nedturer», skriver Anderson.

Nedgraderer aksjen

Valaris blir nedgradert på grunn av utfordringer med kontrakter og press på dagsratene.

«Valaris har en flåte på 20 jackups (8 i Saudi) som kan oppleve press på dagratene som et resultat av at ~30 jackups er blitt suspendert av Saudi Aramco i år», skriver analytikeren.

Les også Skatteflykter fra London Nye skatteregler for utenlandske statsborgere gjør at John Fredriksen flytter fra London.

Utbytter på over 10 mrd. Utbytter på over 10 milliarder kroner og salgsgevinster bidrar til at John Fredriksens formue er omtrent den samme som for ett år siden.

Selskapet har også fem flytende rigger som er uten kontrakt eller med utløpende kontrakter innen de neste 12 månedene.

«Siden konkursen i 2021, har Valaris ofte priset eiendelene sine under markedet og må sannsynligvis gjøre det igjen for å holde disse riggene i drift», heter det i analysen.

Barclays senker kursmålet fra 59 til 49 dollar, og legger til «mer konservative forventninger» som betyr dagrater på 450.000 dollar pr. dag på uavtalte rigger. Aksjen blir nedgradert fra overvekt til nøytralvekt.

Til tross for at kursmålet ble kuttet med nesten 16 prosent, er det høyere enn sluttkursen og analytikeren ser dermed 18,9 prosent oppside.