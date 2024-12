Dansk solkjempe konkurs

På torsdag meldte det danske solenergiselskapet Better Energy at det vil starte en rekonstruksjonsprosess i to av sine hoveddeler, ifølge Bloomberg. Selskapet skylder på dårlige markedsforhold og investorer som ikke er villige til å bidra med mer penger.

Det danske fornybarselskapet ble etablert i 2012, og hadde i fjor inntekter på 2,5 milliarder danske kroner, tilsvarende 3,9 milliarder kroner. Siden oppstarten har det bygget 110 solparker. Better Energy har spesialisert seg på å bygge store solparker Nord-Europa.

Selskapet melder på egne nettsider at det har bygget omtrent halvparten av ny dansk fornybar energiproduksjon som er installert på land siden 2020.

I september kom det imidlertid dårlige nyheter fra selskapet, da det var nødt til å nedjustere egne ambisjoner.

Tidligere hadde Better Energy som målsetning å bygge 8 gigawatt (GW) med solenergikapasitet i Danmark frem mot 2030. I september ble det nedjustert til 5 GW.

Les også Dansk solenergikjempe med dype kutt Det danske solenergislskapet Better Energy høvler ned sine ambisjoner. Det er ikke stor nok etterspørsel etter grønn energi, hevder selskapet.

Danske konsekvenser

Den danske banken Sydbank er blant dem som merker konsekvensene av Better-konkursen. På torsdag sa banken at kollapsen i Better Energy kan føre til at 450 millioner danske kroner (712 millioner norske) må skrives ned, melder Bloomberg. Sydbank er den tredje største banken på børsen i København, etter Danske Bank og Jyske Bank.

Etter meldingen torsdag falt Sydbank-aksjen med 8,8 prosent og omtrent 1,7 milliarder danske kroner (2,7 mrd. norske) i markedsverdi forsvant på en dag.

Det danske pensjonsfondet ATP eier rundt 15 prosent av aksjene i Better Energy, og sier til Bloomberg at det vil tape et tresifret millionbeløp (i danske kroner). ATP har tidligere gått på en smell med grønne skandinaviske prosjekter, etter Northvolt-kollapsen hvor ATP eide rundt 5 prosent av aksjene.

«Better Energy befinner seg i en situasjon hvor aksjonærenes verdier ikke kan reddes», sier Claus Wiinblad til Bloomberg. Han er visedirektør for danske aksjer i ATP.