«How hard can it be?»

Uttrykket benyttes ofte for å beskrive problemstillinger med forholdsvis opplagte løsninger som den ansvarlige for problemstillingen har til gode å se. Uttrykket er relevant når norsk energipolitikk skal karakteriseres.

Som følge av sterkt økende etterspørsel etter utslippsfri energi, er Norges normalt positive kraftbalanse i ferd med å bli negativ. Dette vil få betydelige negative priskonsekvenser for husholdninger og næringsliv.

En annen konsekvens er at oppfyllelsen av Norges forpliktelser i Paris-avtalen er i ferd med å utsettes og utvannes.

En tredje konsekvens er at overgangen til et grønnere næringsliv er satt på vent fordi tilgangen på utslippsfri energi er sterkt begrenset. Et eksempel er nettselskapene Elvia og Lede, som betjener sentrale deler av Østlandet og får strøm fra Statnetts overføringsnett. Begge selskaper kunngjorde nylig at nye kunder må vente til 2035 før mer energi blir tilgjengelig. Resultatet er naturligvis at «grønne» industriprosjekter ikke realiseres eller at de flytter utenlands.

Norges årlige energiproduksjon fra vann- og vindkraft er rundt 154 TWh, og står på stedet hvil. Ved opprustning av eksisterende vannkraftverk regner Statkraft med et potensial på 6–8 TWh, som det vil ta lang tid å realisere. Myndighetene har også en målsetting om å i 2030 ha installert solkraft med en årsproduksjon på 8 TWh. Uten betydelig nettoppgradering, samt betydelige støtteordninger, er denne målsettingen fullstendig urealistisk.

For å klare dette, erkjennes at man vil trenge bidrag fra alle typer utslippsfrie energikilder; vannkraft, sol, vind, og kjernekraft

Hvordan havnet energistormakten Norge i dette uføret? Har vi ikke et Energidepartement og et energidirektorat, NVE, som har som oppgave å utvikle landets energiforsyning i takt med samfunnsutviklingen? Det er grunn til å spørre hvilken rolle disse helt sentrale premissgiverne for norsk energipolitikk har hatt i den langsiktige planleggingen av Norges energiforsyning.