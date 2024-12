Italiensk superdatamaskin skal finne olje og gass

Den italienske energigiganten Eni aktiverer denne julen verdens kraftigste superdatamaskin utenfor USA, i et kappløp mot rivalene om å bygge teknologiinfrastrukturen som trengs for å finne olje og gass, melder Financial Times.

Superdatamaskinen, HPC6, kostet over 100 millioner euro, nesten 1,2 milliarder kroner, og skal settes i drift i den lille italienske byen Ferrera Erbognone, med 1.140 innbyggere, som ligger i Lombardia i Nord-Italia.

Maskinen inneholder nesten 14.000 AMD-grafikkprosessorer – avanserte brikker som brukes til komplekse beregninger og kunstig intelligens.



På femte plass

Ifølge FT ble HPC6 nylig rangert som den femte raskeste superdatamaskinen i verden, med en ytelse på 477 petaflops pr. sekund. Den ligger bak tre amerikanske forskningsmaskiner i tillegg til Microsofts skybaserte Eagle.

Maskinens oppgave blir å analysere data for å oppdage nye olje- og gassreservoarer, samt utføre beregninger for å fremme ren energi. Lorenzo Fiorillo, som leder Enis forsknings- og digitalavdeling, sier at HPC6 er nesten ni ganger raskere enn forgjengeren.



Ifølge Fiorillo er også Eni blant få oljeselskaper som fortsatt bygger egne superdatamaskiner, i stedet for å leie skytjenester. Exxon, Shell og Chevron bruker maskiner ved amerikanske forskningssentre.

Fokuserer på ren energi

Superdatamaskinene til Eni har bidratt til selskapets gode rykte innen oljeleting, og ifølge Fiorillo har deres algoritmer gjort det mulig å finne olje under utfordrende geologiske lag som salt.

FORNØYD: Konsernsjef Claudio Descalzi hos Eni. Foto: Bloomberg

Eni bruker nå 70 prosent av sin forskningstid på ren energi, men HPC6 vil også studere blant annet plasmahåndtering i fusjonsreaktorer, forbedring av karbonfangstanlegg og utvikling av bedre solcellepaneler, skriver FT.



– Teknologiske fremskritt gjør det mulig for oss å bruke energi mer effektivt ved å redusere utslipp og fremme utviklingen av nye energiløsninger, sier Enis konsernsjef Claudio Descalzi.

Til tross for den nye superdatamaskinen har ikke 2024 vært et supert år på Milano-børsen for Eni. Aksjen har falt 7,5 prosent den seneste måneden, og i 2024 er aksjen ned over 18 prosent.