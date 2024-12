Kinesisk optimisme løfter Oljeprisen

Både Brent- og WTI-oljen ligger an til en svak oppgang for uken på bakgrunn av økt optimisme knyttet til den kinesiske økonomien. De kinesiske myndighetene har vedtatt å utstede spesialobligasjoner tilsvarende 3.000 milliarder kinesiske yuan som et tiltak for å øke den økonomiske aktiviteten i Kina, skriver Reuters.

Fredag morgen er prisen på Brent-oljen opp 0,3 prosent til 73,11 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,3 prosent til 69,77 dollar fatet.

Denne ukens optimisme har videre blitt forsterket da Verdensbanken økte prognosene sine for veksten i den kinesiske økonomien for både 2024 og 2025, de påpekte at den svakere tilliten blant husholdningene og bedriftene trolig vil fortsette ut i 2025.

Analytikere som har blitt spurt av Reuters anslår at de amerikanske oljelagrene har falt med omtrent 1,9 millioner fat forrige uke. Markedskilder til Reuters melder at det amerikanske oljeinstituttet vil rapportere om et fall på 3,2 millioner fat i oljereservene.

«Vi beveger oss sannsynligvis opp igjen i påvente av en nedgang i råoljelagrene i USA,» sa UBS-analytiker Giovanni Staunovo. «Noe støtte for olje kan snart komme fra kaldt vær som øker etterspørselen.»