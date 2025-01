Oljeprisen styrkes på kinesisk optimisme

Handelsvolumene i olje-produktene preges av jul og høytid, men både Brent og WTI-oljen stiger svakt mandag morgen. Brent-oljen stiger 0,4 prosent til 73,7 dollar fatet, og WTI-oljen er opp 0,3 prosent til 70,35 dollar fatet.

Forrige uke steg begge oljeprodukter omtrent 1,4 prosent preget av økt optimisme for den kinesiske økonomien som vil øke etterspørselen etter olje. De kinesiske myndighetene har vedtatt å utstede 3.000 milliarder yuan i spesialobligasjoner i 2025 som et tiltak for å øke aktiviteten i økonomien.

«Det globale oljeforbruket nådde et rekordhøyt nivå i 2024 til tross for at Kina presterte under forventningene, oljelagrene går inn i neste år på relativt lave nivåer,» sa Ryan Fitzmaurice, senior råvareanalytiker hos Marex til Reuters.

«Fremover forventes kinesiske økonomiske datapunkter å forbedre seg ettersom de nylige stimulanstiltakene får effekt i 2025. I tillegg bør lavere renter i USA og andre steder støtte opp under oljeforbruket», fortsatte han.

Les også Dette tror ekspertene om oljeprisen i 2025 Ifølge Berge Gerdt Larsen må Opec fortsette med sine produksjonskutt for holde oljeprisen over 70 dollar fatet. TGS-sjef Kristian Johansen mener nedsiderisikoen handler mest om Kina.

Tidligere i desember intervjuet finansavisen et ekspertpanel om hva deres forventing til oljeprisen vil bli for 2025.

– Usikkerheten er stor, men personlig er jeg optimistisk med hensyn til en høyere oljepris i 2025, sa TGS-sjef Kristian Johansen.