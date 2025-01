Det svenske gruveselskapet LKAB har lenge hatt planer om å bytte ut kull og koks med hydrogen. Det ville kreve 20 terawattimer (TWh) strøm i 2030 – og 50 TWh i 2040. Det er over en tredel av Norges totale strømforbruk.

Men i slutten av november varslet LKAB at planen om å bli fossilfri blir utsatt. Dermed holder det med rundt 7 TWh i 2030, og det skal gruveselskapet i Kiruna allerede ha nok strøm til.

Ifølge fagtidsskriftet endrer det hele kraftsituasjonen i Nord-Norge, og gjør at Troms Kraft nå utsetter hele sin vindkraft-satsing. Troms Kraft Vind skal ikke ha ansatte fremover.

Før jul skrev EnergiWatch at Hilde Sjurelv gikk av som sjef for vindkraftselskapet. Selskapet ble etablert ved inngangen til 2024, og Sjurelv ble ansatt i februar.

– Den største forskjellen

– LKAB er den største forskjellen i forhold til prognosene for en måned siden. Deres utsettelse gjør at kraftsituasjonen for nordre Nord-Norge er ganske forandret, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft til Teknisk Ukeblad.

Fra før har batterifabrikken Freyr i Mo i Rana skrinlagt sine giga-planer, og det er stor usikkerhet rundt hva som skjer med batterifabrikken Northvolt i Skellefteå. Begge hadde planer om strømforbruk på over én terawattime hver.

– Freyr falt fra. Men Aker har også et stort prosjekt utenfor Narvik, som man også har utsatt investeringsbeslutning på. Det vil ha stor betydning, sier Semmingsen til TU.

Kritisk for Aker Horizons

Aker Horizons har reservert hele 480 MW i Narvik, med planer om inntil 600 MW.

Men til lokalavisen Fremover opplyser Aker at Narvik-prosjektet er inne i en kritisk fase, og at «den grønne omstillingen har vært vanskeligere enn vi først så for oss».

– Vi kommer til å jobbe for å være i posisjon når behovet kommer, men med dagens kraftpris er det ikke lønnsomt å bygge ut ny vindkraft. Vi regner med det vil ta flere år før det skjer. Vi kommer ikke til å bygge for å bygge, markedet må ha behov for det, legger Semmingsen til.

