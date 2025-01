Analysesjef Truls Olsen i Fearnley Securities hever kursmålet på DOF Group fra 128 til 131 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas. Oppdateringen skjer etter at selskapet presenterte en foreløpig guiding for 2025, med et EBITDA-resultat estimert til mellom 720 og 800 millioner dollar.

Analysefakta Aksje: DOF Group

Meglerhus: Fearnley Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 131 (128)

Olsen estimerer selv et EBITDA-resultat på 788 millioner dollar da han mener selskapet har en historie med konservativ guiding. DOF Denmark, tidligere Maersk Supply Service, ventes å bidra med 150-200 millioner dollar, men 2025 anses som et overgangsår grunnet eldre kontrakter og oppgraderinger av fartøyer.

Analysen fremhever et stramt marked for subsea-tonnasje og en forventet utbyttekapasitet på 0,3 dollar pr. aksje i andre kvartal 2025, stigende til 0,35 dollar i 2026, noe som gir en direkteavkastning på 12-19 prosent.

Truls Olsen nedjusterer estimatet for DOF Denmarks EBITDA-resultat for 2025-26 med henholdsvis 25 og fem prosent grunnet lavere utnyttelsesgrad og høyere driftskostnader. Totalgruppen får dermed en reduksjon på henholdsvis syv prosent og seks prosent for samme periode.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 86,70 kroner, opp 2,6 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.