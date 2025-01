Equinor har spart én milliard på kunstig intelligens

Equinor har spart én milliard kroner gjennom bruk av nye modeller, som blir sammenlignet med datingapper, skriver DN.

Teknologien brukes til blant annet optimalisering ved installasjoner og brønnbaner.

– Når vi planlegger en feltutbygging, må vi se på plassering av installasjoner, brønnbaner og hvordan vi skal plassere dette optimalt i forhold til hverandre. Alt dette er forandret med bruk av kunstig intelligens. Nå gir maskinen oss utrolig mange flere muligheter å velge mellom. Det er snakk om tusenvis av muligheter som vi aldri før hadde hatt mulighet til å teste. Det gir store gevinster når vi skal bygge ut feltet, sier Bjørn Peter Tjøstheim, som leder et teknologiprosjekt i Equinor, til avisen.

I 11-tiden torsdag er Equinor-aksjen opp 3,7 prosent til 275,30 kroner. Aksjen falt 7,6 prosent i 2024, inkludert dividende.

Langt flere muligheter

På Johan Sverdrup-feltet har teknologien blitt brukt, og ett av forslagene fra modellen har spart Equinor for 130 millioner kroner.

– Tradisjonell dating handler om at du har et blikk til noen i gangen på jobben, eller at du treffer noen på byen eller over en middag. Du ser bare en håndfull muligheter. Det er kjempeviktige beslutninger som påvirker deg resten av livet, sier Tjøstheim.

Tidligere så Equinor to til tre muligheter når de planla store feltutbygginger, ifølge Tjøstheim. Nå ser de nye modellene til Equinor tusenvis av muligheter ved bruk av den nye teknologien.