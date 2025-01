UBS ser stor oppside i fornybarselskapene Ørsted og RWE, skriver CNBC.

For selv om fornybarsektoren står overfor en usikker fremtid, mener UBS at det er potensial i bransjen det kommende året.

Donald Trump har varslet subsidiekutt til fornybar energi, men den sveitsiske investeringsbanken ser likevel en oppside på over 55 prosent i både det danske og tyske energiselskapet.

– Bekymringene er overdrevet

«Når det gjelder USA (det viktigste markedet for mange europeiske energiselskaper), mener vi at bekymringene er overdrevet,» skrev UBS i en rapport som ble sluppet like før jul.

Med henvisning til fornybarsektorens vekst under Trumps forrige periode, bemerket de at veksten trolig vil fortsette, drevet av statlige og bedriftsrelaterte utslippsmål.



Fornybaraksjer har underprestert mellom 2021 og 2024, hovedsakelig på grunn av høyere renter, samt bekymringer rundt selskapenes balanse.

Ser man frem mot 2025, peker UBS-analytikerne på flere positive trender, inkludert bedre disiplin i industrien, bedring i forsyningskjedene og muligheter for økte avkastninger på nye prosjekter over flere år. I tillegg forventes fallende obligasjonsrenter, skriver CNBC.

I dette perspektivet anser analytikerne europeiske aksjer som «urealistisk billige.»

Sveitserne mener at Ørsted og RWE er ekstra attraktive på grunn av deres vekstmuligheter og begrensede eksponering mot strømpriser.

60 prosent oppside

For Ørsted har UBS en kjøpsanbefaling og kursmål på 520 danske kroner, noe som tilsvarer en oppside på 60,4 prosent fra 31. desember.

UBS får støtte fra Bernstein som kom med en oppdatering på torsdag, hvor de roper «kjøp» og har satt kursmålet på 540 kroner pr. aksje. Mens fjorårets siste Ørsted-rapport fra SEB hadde en kjøpsanbefaling med et kursmål på 570 kroner pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på henholdsvis 75 og 66 prosent.

Mens for RWE har investeringsbanken også kjøpsanbefaling, med et kursmål på 45 euro pr. aksje, som tilsvarer en oppside på 56,1 prosent.

Ørsted kom ekstra i fokus i Norge i fjor høst da det kom frem at Equinor hadde tatt en stor posisjon i selskapet. Like før jul kom det frem at det norske energiselskapet hadde kjøpt seg opp til en andel på 10 prosent hos danskene til en snittpris på 398,50 danske kroner, som innebærer at Equinor har kjøpt aksjer for 16 milliarder danske kroner. 1