Havvindprosjektet utenfor New York har forventet kommersiell oppstartsdato i 2027. Samlet investering er estimert til omtrent 5 milliarder dollar, tilsvarende 56,8 milliarder norske kroner, kommer det frem i en pressemelding.

Equinor tok endelig investeringsbeslutning tidligere i år. Kapasiteten er oppgitt til 810 megawatt (MW) og Empire Wind 1 vil være det første havvindprosjektet som kobles til strømnettet i New York.

I juni 2024 inngikk Equinor en 25-årig kjøps- og salgsavtale (PSA) med New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) for kraft fra Empire Wind 1 til en fastpris på 155,00 dollar pr. MWh.

Vil selge seg ned

Equinor har til hensikt å selge seg ned i Empire Wind 1-prosjektet til en ny partner for å øke verdien ytterligere og redusere eksponering, opplyses det.



– Dette er en viktig milepæl for Equinor, i tråd med planene vi har lagt for å øke verdien og redusere eksponeringen i Empire Wind 1-prosjektet, kommenterer Jens Økland, fungerende konserndirektør for fornybar energi i Equinor.

Byttehandel

Empire Wind-lisensen ble tildelt Equinor i 2017. Den utvikles i to faser, Empire Wind 1, med en avtalt kapasitet på 810 MW, og Empire Wind 2, med en potensiell kapasitet på mer enn 1200 MW.

Ved inngangen til 2024 trakk Equinor seg ut av Empire Wind 2 som følge av økte kostander: – Et ambisiøst prosjekt som dette må være kommersielt levedyktig, sa selskapet den gang.

I april bestemte Equinor seg likevel for å ta over hele Empire-prosjektet i en byttehandel med oljeselskapet BP, som også inkluderte Empire Wind 2, prosjektet de skrotet. BP fikk da fullt eierskap i Beacon Wind, et prosjekt som er mer etablert enn Empire Wind.