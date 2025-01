Litauen avviser at Estlink-sabotasje vil hindre planlagt strømkobling til EU

I februar skal nemlig Estland, Latvia og Litauen synkronisere sine strømnett med resten av EU-landene, noe som fullfører en frakobling fra det gamle sovjetiske strømnettet.

Zygimantas Vaiciunas sier i et intervju med litauisk radio at skadene på den undersjøiske ledningen Estlink 2 mellom Estland og Finland ikke kommer til å sette denne tidsplanen i spill. Samtidig bemerket han at det vil få konsekvenser for reservekapasiteten.

De tre baltiske landene stanset strømimport fra Russland etter at sistnevnte invaderte Ukraina. De er imidlertid fortsatt knyttet til det felles BRELL-systemet fra Sovjetunionens dager, som gjør at de fortsatt er knyttet til strømnettene i Russland og Belarus.

Det anser Estland, Latvia og Litauen som en sikkerhetsrisiko. Landene har alle økt beredskapen de siste månedene i forbindelse med flere antatte sabotasjeaksjoner mot infrastrukturen som knytter dem til resten av EU, hvorav det siste var bruddet på Estlink-kabelen på 1. juledag.