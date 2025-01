Goldman varsler betydelig oppside i gassprisen

De europeiske gassprisene har steget rundt 14 prosent de siste to ukene. 30 minutter før børsåpning i Oslo er februar-kontrakten på TTF-gass ned 0,35 prosent til 50,09 euro pr. megawattime.

Denne uken har overskriftene i gassmarkedet vært at russisk gass ikke lenger flyter gjennom Ukraina. Goldman Sachs mener dog at den viktigste faktoren for gassprisen denne vinteren er temperaturen i Nordvest-Europa.

For de to neste ukene er det meldt temperaturer som er fire grader lavere enn tiårssnittet.



«Dette forsterkes av lav vindkraftproduksjon og produksjonsstans i Norge, som ble observert i desember. Hvis denne kalde værmeldingen slår til uten andre utligninger, ser vi betydelig risiko for at TTF-prisene stiger mot nivået 63-84 euro pr. megawattime i løpet av de kommende månedene, langt over vår grunnleggende prognose på 40 euro», skrev Samantha Dart, som er blant råvaresjefene i Goldman Sachs, natt til fredag.

Goldman ser altså 25,8 til 67,7 prosent oppside i gassprisen. Hvis disse kalde værmeldingene stemmer, anslår Dart at gassetterspørselen i Nordvest-Europa vil øke med mer enn 100 millioner kubikkmeter pr. dag.

Les også Gasstopp i Moldova rammer først og fremst utbryterregion Det er først og fremst den prorussiske separatistregionen Transnistria som rammes av at russiske Gazprom har stanset gassalget til Moldova.

Gasslager

Det tapte volumet fra Russland anslår Goldman i størrelsesorden 42 millioner kubikkmeter pr. dag. Denne gassen gikk for øvrig ikke til Nordvest-Europa, men rammer mest blant andre Slovakia og Østerrike. Foreløpige data for 1. januar viste at tysk gasseksport til Østerrike økte med 9 millioner kubikkmeter pr. dag.

Om gasslagrene ser Dart svært lav sannsynlighet for at de tømmes, til tross for den kalde værmeldingen. Den største utfordringen for Europa er lagernivåene ved slutten av mars: jo lavere, jo vanskeligere å fylle opp før neste vinter.

Blir det så kaldt som det er meldt, og Europa ikke kompenserer med for eksempel fyringsolje eller destillatbrensel, ser Dart muligheten for at gasslagrene kan falle til 30 prosent fullt.