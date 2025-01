– Storbritannia gjør en stor feil. Åpne Nordsjøen. Bli kvitt vindmøllene!

Det skriver kommende president Donald Trump på sin egen plattform, Truth Social, med referanse til nyheten om at den amerikanske oljeprodusenten Apache planlegger å avslutte produksjonen i Nordsjøen innen 2030. Ifølge selskapet forventes produksjonen å falle med 20 prosent allerede innen 2025.

Produksjonen i regionen har nærmest forvitret siden starten av årtusenet. Samlet produksjon av olje og gass har gått fra en topp på 4,4 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag, til 1,4 millioner fat oljeekvivalenter i dag, ifølge Reuters.

Det kommer etter at britiske myndigheter har skattet oljeselskapene ned i knestående.

En døende region

– Med de nye skatteendringene så er det en veldig døende region, har ABG-analytiker John Olaisen tidligere sagt til Finansavisen.

Den britiske regjeringen innførte en ekstraskatt for olje- og gasselskapene tilbake i 2022, da energiprisene gikk til himmels etter krigen i Ukraina. Opprinnelig ble den satt til 25 prosent, før den senere ble økt til 35 prosent. Statsminister Keir Starmer fra Labour vil øke satsene med 3 prosentpoeng – til tross for at de ekstraordinære overskuddene i stor grad har forsvunnet.

De økte skattene vil føre til et fall på mer enn 80 prosent i investeringer i olje og gass over de neste fem årene, advarte OEUK, en bransjeforening for Storbritannias offshoreindustri.

Labour-regjeringen, som ble valgt i juli, ønsker å bruke inntektene fra olje og gass til å finansiere prosjekter innen fornybar energi.