Biden skal bannlyse oljeboring langs kysten: – Krig mot amerikansk energi

Førstkommende mandag skal president Joe Biden iverksette forbud mot å bore på 250 millioner hektar av USAs kystterritorium, melder Bloomberg. Det vil ikke bli gitt ut nye borelisenser i deler av Atlanterhavet og Stillehavet, samt den østlige delen av Mexicogulfen.

Tiltaket skal hjelpe med å permanent beskytte kystfarvann og samfunnene i området. Biden vil dog åpne for å gi ut nye olje- og gasslisenser i de sentrale og vestlige delene av Mexicogulfen, som i dag står for rundt 14 prosent av USAs petroleumsproduksjon.

I motsetning til andre tiltak som Biden har iverksatt for å begrense klimagassutslipp, kan dette tiltaket ha langvarig effekt og skape hodebry for den påtroppende presidenten Donald Trump, som ønsker å øke innenlandsk olje- og gassproduksjon.

Les også Dette tror ekspertene om oljeprisen i 2025 Ifølge Berge Gerdt Larsen må Opec fortsette med sine produksjonskutt for holde oljeprisen over 70 dollar fatet. TGS-sjef Kristian Johansen mener nedsiderisikoen handler mest om Kina.

Vanskelig å reversere

Biden skal bruke Outer Continental Shelf Lands Act ifølge The New York Times , som hindrer at fremtidige presidenter kan oppheve forbudet. Denne loven har både Biden, Trump og tidligere president Barack Obama brukt til å forby boring i enkelte områder, ifølge Reuters.

Trump prøvde å reversere et lignende tiltak som Obama innførte, men dette ble avvist i en føderal distriktsdomstol i 2019.

«Krig mot amerikansk energi», sier Karoline Leavitt, en talsperson for Trump, til The New York Times.

«Velgerne har tydelig uttrykt hvor viktig amerikansk energi er, men Biden-administrasjonens feilslåtte tilnærming fortsetter å svekke nasjonens energifordel,» sier senior visepresident for politikk i American Petroleum Institute, Dustin Meyer.