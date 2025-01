Saken oppdateres.

Troll-feltet i Nordsjøen har satt en historisk produksjonsrekord med 42,5 milliarder standardkubikkmeter gass i 2024, skriver Equinor, som er operatør på feltet, i en pressemelding. Det tilsvarer rundt tre ganger norsk vannkraftproduksjon i et normalår.

Forrige rekord er fra 2022 på 33,8 milliarder standardkubikkmeter.

– Med rekordhøy produksjon i 2024 bekrefter Troll-feltet sin posisjon som en bærebjelke for Europas energisikkerhet. Feltet bidrar til stabil gassforsyning for millioner av husstander og er viktig for europeisk industri, kommenterer Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

Viktig for Europa

Etter Ukraina-krigen og bortfallet av store mengder russisk gass til Europa, har Norge fått en avgjørende rolle for energisikkerheten på kontinentet. Gassen fra Troll utgjør ca. 11 prosent av EUs samlede gassforbruk, og har industriens laveste utslipp innen produksjon og transport.

– Arbeidet med å utvinne mer Troll-gass og økt eksportkapasitet bidrar sterkt til at kundene våre i Europa får den energisikkerheten og langsiktigheten som de trenger, sier Helge Haugane, direktør for gass- og krafthandel i Equinor.

Årets rekord er et resultat av høy regularitet, et år uten revisjonsstans, samt oppgraderinger som har økt effektiviteten, heter det. Også gassbehandlingsanlegget på Kollsnes har gjennomgått betydelige oppgraderinger de siste årene.

I tett samarbeid med operatøren Gassco er kapasiteten økt fra 144,5 millioner til 156 millioner standardkubikkmeter pr. dag.

Store investeringer

I 2025 venter Offshore Norge oljeinvesteringer på 275 milliarder på norsk sokkel.

«Videre leting og utbygging på norsk sokkel er helt avgjørende for å bremse det naturlige fallet i produksjon etter hvert som felt tømmes. På den måten sikrer vi viktige energileveranser til våre europeiske naboer som også ønsker å knytte seg tettere til allierte på energifeltet hvor stabilitet og pålitelighet veier tungt,» sa sjeføkonom Marius Menth Andersen i desember.