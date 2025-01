Fokuset i oljemarkedet er tilbake på Iran etter at nye sanksjoner er vedtatt mot den iranske skyggeflåten, skriver et team av energitopper i Goldman Sachs ledet av råvareanalytiker Callum Bruce. Det er også kun 14 dager til Trump-administrasjonen tiltrer i USA, og Bruce venter at den påtroppende presidenten sannsynligvis vil presse Iran så hardt han kan.

Like før jul sanksjonerte finansdepartementet i USA fire iranske enheter og tre fartøy – som frakter iransk petroleum og petrokjemikalier.

Siden 2018 har over 100 fartøy som er involvert med iransk olje blitt sanksjonert, og disse sto for 60 prosent av Irans råoljeeksport, ifølge meglerhuset.

«USA er forpliktet til målrettet å gå etter Irans viktigste inntektskilder som finansierer destabiliserende aktiviteter», sa fungerende undersekretær for terrorisme og finansiell etterretning, Bradley T. Smith, i uttalelsen.

Varsellampe

Etter de nylige sanksjonene, har analytikerne registrert et fall på 200.000 fat pr. dag fra Iran siden toppene i fjerde kvartal 2024, men de tar forbehold om at det kan være støy i dataene og revisjoner kan også komme.

«Det er begrenset hvor mye disse fartøyene kan gjøre. Nylig har eksporten av iransk råolje pr. fartøy steget kraftig siden høsten. Historisk sett har økninger i dette forholdet vært assosiert med store nedganger i Irans råoljeeksport/-produksjon», skriver meglerhuset.

Innen andre kvartal 2025 tror Goldman at 300.000 iranske fat pr. dag vil forsvinne, noe som i så fall bringer den totale eksporten fra landet til 3,25 millioner fat pr. dag.

Med et fall på 300.000 fat om dagen, anslår Goldman Sachs at prisen på Brent-oljen blir 78 dollar fatet i juni 2025. Dersom fallet blir på 1 million fat pr. dag, forventer meglerhuset en Brent-pris på 85 dollar fatet i juni.