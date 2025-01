Slovakia og Ukraina rasende – toppmøte avlyst

Ukraina og Slovakia har vært rasende på hverandre før og etter at gassavtalen mellom Russland og Ukraina utløp 1. januar.

«Hvis noen hindrer gasstransitten til Slovakia, hvis noen forårsaker en økning i gassprisene i Europa, hvis noen påfører EU enorm økonomisk skade, så er det president Zelenskyj,» sa Slovakias statsminister Robert Fico like før jul.

«Hvorfor er denne lederen så avhengig av Moskva? Hva betaler de ham, og hva betaler de ham med?», skrev Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Slovakia har truet med å kutte krafteksporten til Ukraina og kutte støtten til de om lag 130.000 ukrainske flyktningene som befinner seg i landet.

Forskjellige forklaringer

Partene skulle etter planen møtes i Brussel tirsdag, med flere ministre fra begge land, samt representanter fra EU, for å diskutere konsekvensene av at gassavtalen utløp, ifølge Politico.

Det ble heller ordkrig mellom representanter fra Bratislava og Kyiv, ifølge nyhetsbyrået.

Noen timer før møtet skulle starte, uttalte den slovakiske regjeringen at Ukraina hadde trukket seg, og dermed avlyste EU-kommisjonen møtet. Dette avviser Ukrainas EU-ambassadør Vsevolod Tsjentsov til Politico, som hevder Slovakia lyver.

Tsjentsov sier at møtet ble initiert av Kyiv, og at formålet var å diskutere Slovakias trusler om å kutte kraftleveranser til Ukraina, altså ikke den utløpte gassavtalen.



Ukrainas energiminister German Galusjenko kunne ikke reise til Brussel ifølge Tsjentsov, og i stedet for å ta møtet over nett foreslo EU-kommisjonen at man kunne utsette møtet til en annen dato, er forklaringen til den ukrainske EU-ambassadøren.

«EU-kommisjonen har vært klar til å følge opp og diskutere konsekvensene av den utløpte gassavtalen med alle berørte parter,» sa en talsperson for EU til Politico.