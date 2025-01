Ifølge Sokkeldirektoratets oppsummering av aktiviteten på norsk sokkel i 2024 produserte Norge mer gass enn noensinne i fjor.

«Etter at gasstransporten fra Russland gjennom Ukraina opphørte ved årsskiftet, er gass fra Norge blitt enda viktigere enn før», sier Torgeir Stordal, direktør i Sokkeldirektoratet i en pressemelding tilknyttet rapporten.

Ifølge meldingen ble det til sammen solgt 124 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass. Til sammenligning ble det i rekordåret 2022 solgt 122,8 milliarder Sm3 gass.

«Det blir snakket mye om strømeksport om dagen. Energiinnholdet i gasseksporten vår er om lag 100 ganger større enn netto strømeksport», kommenterer Stordal videre.

Totalproduksjonen holder seg på et høyt og stabilt nivå. I 2024 var den om lag 240 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (MSm3 o.e.). Dette er det høyeste nivået siden 2009, ifølge direktoratet.

Venter stabilt nivå

Fremover er det ventet at produksjonen fortsetter å ligge på et stabilt høyt nivå, før den forventes å avta gradvis mot slutten av 2020-tallet. Direktoratet viser til at leteaktiviteten i fjor var høy, men at de fleste av funnene er små. Flere av dem blir imidlertid vurdert for utbygging.

«Vi har sett at selv små funn kan skape store verdier. Analyser vi har gjort av leteaktiviteten på norsk sokkel viser også at leting er svært lønnsomt for fellesskapet», sier Stordal i pressemeldingen.

Behov for større investeringer

«Utover 2020-tallet forventer direktoratet at totalproduksjonen faller. Dersom fallet skal bremses, må det letes nær infrastruktur og i mindre kjente områder samt investeres mer i felt, funn og infrastruktur. Manglende investeringer vil føre til rask nedbygging av petroleumsvirksomheten», heter det i meldingen.

I 2025 fortsetter Sokkeldirektoratet arbeidet med å kartlegge mineralressursene på havbunnen og miljøforholdene i aktuelle områder.