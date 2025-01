«Det er åpenbart disse ryktene som også har drevet oljeprisen i dag. Det var ganske dårlig stemning i oljemarkedet så sent som onsdag. Markedet har vært supernegativt,» sier han.

Kraftig hopp

For den russiske økonomien er olje- og gassinntektene svært viktige. India er et av landene som har fortsatt å importere råolje fra Russland etter invasjonen av Ukraina i 2022, mot en pen rabatt. Kun Kina kjøper mer russisk råolje.

Ved børsåpning i USA halv fire på fredag ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 80,20 dollar, opp 4,3 prosent. Det er første gang spotprisen ligger over 80 dollar siden august.

Brent-oljen med levering i mars ble omsatt for 80,52 dollar, opp 4,7 prosent.

Rammer 180 skip

Reuters skriver at tre ikke-navngitte «raffineringskilder» kommenterte at indiske selskaper venter en betydelig forstyrrelse i forsyningen av russisk olje når USA innfører nye sanksjoner mot Russland. Det vil i så fall føre til at de indiske raffineriene må skaffe råolje fra Midtøsten og USA, ifølge kildene.

Les også John Olaisens tre toppvalg: – Billig, veldig billig og rasende billig John Olaisen kaster seg på analytikertoget som er euforiske til oljeaksjene på Oslo Børs. Han har tre toppvalg han mener er billig, veldig billig og rasende billig.

Bloomberg skriver på sin side at markedet har mottatt en rapport om at indiske oljeraffinerier, som viser det samme.

Ifølge Reuters opplyser kildene at sanksjonene vil ramme mer enn 180 tankskip som frakter russisk olje, samt russiske selskaper som tilbyr forsikringstjenester til fraktmarkedet som Ingosstrakh Insurance Company og Alfastrakhovanie Group.

Ventede sanksjoner

Ifølge Bloomberg har markedet vært obs på at det ville komme nye sanksjoner fra USA, men omfanget har vært uklart.

Oljeprisen blir også presset oppover av minkende råoljelagre i USA, lavere eksportvolum fra Russland og kaldt vær.

På Oslo Børs stiger John Fredriksens tankrederi Frontline 9,8 prosent til 193,20 kroner.