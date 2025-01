Hydro og Northvolt har signert en avtale der Hydro kjøper de resterende aksjene i Hydrovolt for 78 millioner kroner, kommer det frem i en børsmelding mandag morgen.

Dermed tar Hydro over hele satsingen og øker eierandelen fra 72 til 100 prosent.

Satsingen var i utgangspunktet et 50/50-samarbeid mellom Hydro og Northvolt, men etter store problemer for sistnevnte har Hydro tatt mer og mer over.

Hydro har siden andre halvår 2024 finansiert Hydrovolts virksomhet alene. I tredjekvartalsrapporten i oktober ble det kjent at eierandelen var økt til 62 prosent.

– I dag er det Hydro som finansierer driften av Hydrovolt, og vi jobber med å få på plass en langsiktig finansiering av selskapet, sa Hydros informasjonsdirektør, Halvor Molland.

«Hydro søker aktivt nye partnerskap for å sikre langsiktig finansiering og vekst for Hydrovolt. Hydro har stor tro på Hydrovolts potensial og evne til å bli en ledende europeisk aktør innen batterigjenvinning, og at dette fortsatt er attraktivt for den rette partneren», heter det i dagens melding.

Hydrovolt ble etablert i 2020. I tillegg til fabrikken i Fredrikstad, som ble åpnet for rundt to år siden, skrev Finansavisen i fjor sommer om deres ekspansjonsplaner i Frankrike.

«Vi går etter de markedene hvor det er vekst og det er batterier tilgjengelig. I tillegg til Norden, og da først og fremst Norge, kommer særlig Tyskland og Frankrike for fullt. Tyskland er størst, og har gått forbi Norge i absolutte tall, men der er det stor konkurranse. Derfor har vi valgt å etablere oss i Frankrike», sa adm. direktør Ole-Christian Enger den gangen.