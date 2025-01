Goldman Sachs om USA-sanksjoner: Trump vil endre fokuset fra Russland

Sanksjonene som ble innført på fredag er de mest omfattende som er innført så langt. Totalt ble 183 skip fra den russiske skyggeflåten, som frakter olje og gass i det skjulte, sanksjonert. Av de var 150 oljetankere. Det innebærer at ytterligere 25 prosent av den russiske eneregieksporten rammes, ifølge Goldman Sachs, siden de sanksjonerte skipene transporterte rundt 1,7 millioner fat olje pr. dag i 2024.

I tillegg ble oljeselskapene Gazprom Neft og Surgutneftegaz svartelistet. Gazprom Neft er den tredje største oljeprodusenten i Russland, basert på rafineringsvolumer.

Rammes den russiske oljeeksporten, rammes også Russlands økonomi, siden om lag en tredjedel av Russlands statsbudsjett finansieres av oljeeksporten.

De nye Russland-sanksjonene 183 skip involvert i russisk energieksport og lagring.

Oljeselskapene Gazprom Neft og Surgutneftegaz.

Forsikringsselskapene Ingosstrakh og Alfastrakhovani, som dekker de fleste skipene på fraktruten mellom Russland og India.

Russiske oljetradere, oljeserviceaktører og ledere. Det innebærer at det er ulovlig å bruke sanksjonerte skip til oljefrakt, selv om oljen omsettes for mindre enn 60 dollar fatet, som er pristaket innført for russisk olje. Tankerne som ble lastet opp før den 10. januar, har frem til 27. februar å losse av skipene. Rosneft og de største oljetradingselskapene som leverer russisk olje, ble imidlertid spart. JP Morgan

I løpet av fredagen steg oljeprisen fra 77 dollar til over 80 dollar pr. fat. På mandag gjorde prisen nok et byks, og et fat med Brent-oljen koster over 81 dollar.

Goldman Sachs opererte i forkant av sanksjonene med et prisintervall på Brent-prisen på mellom 70 til 85 dollar pr. fat. Banken skriver i en oppdatering på mandag at de nye sanksjonene ikke endrer grunncaset, men at oppsiderisikoen for estimatene har økt betydelig på kort sikt.

Flere dempere

Goldman trekker frem tre ting som kan dempe effekten av USAs sanksjoner.

For det første tror Goldman at sanksjonene gjør at prisen på russisk olje vil senkes og handles med rabatt. Det vil insentivere til videre frakt av russisk olje, med den «dynamiske» skyggeflåten.

For det andre tror banken at med Donald Trumps inntog i Det hvite hus vil USA unngå brå og store fall i russiske oljevolumer, for å oppnå målet om lavere energipriser i USA. I tillegg tror Goldman at USAs hovedfokus vil skifte fra å begrense Russlands energiinntekter, til å begrense Irans inntekter.

ØVER: Den 20. januar innsettes Donald Trump på nytt som USAs president. Goldman Sachs forventer at han vil endre fokuset fra å stagge russisk energieksport, til å begrense den iranske. Foto: NTB

For det tredje antar banken at høyere eksportvolum av raffinert energiprodukter fra Russland vil dempe effekten av sanksjonene på råoljen.

Dersom den russiske oljeeksporten skulle falle med en million fat pr. dag, tror Goldman at oljeprisen kan stige over 90 dollar i en kort periode, som den gjorde i første halvdel av april i 2024. Det innebærer imidlertid at eksporten fra Iran også faller med en million fat, men på vedvarende basis.