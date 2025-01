Moskva viser liten bekymring for den siste runden med sanksjoner fra USA, og ifølge Morgan Stanley er mye av effekten allerede priset inn i markedet.

– Det er åpenbart at USA vil fortsette å forsøke å svekke våre selskaper gjennom urettferdige metoder, men vi er sikre på at vi vil kunne motvirke dette, uttalte Kremls talsmann Dmitrij Peskov mandag, ifølge Reuters.

Fredag rykket det amerikanske finansdepartementet ut med en rekke nye sanksjoner rettet mot den russiske oljeindustrien. Tiltakene inkluderer produsentene Gazprom Neft og Surgutneftegaz, samt 183 skip som har blitt brukt til å frakte russisk olje. Formålet med sanksjonene er å redusere Russlands inntekter som brukes til å finansiere krigen mot Ukraina.

Morgan Stanley: – Allerede priset inn

I en oppdatering skriver Morgan Stanley:

«Historisk har sanksjoner hatt blandet effekt på oljemarkedet. Likevel gikk de nye sanksjonene mot Russlands oljeindustri lenger enn forventet. Det vil ta tid å fordøye tiltakene, men de skaper en risiko for redusert oljeproduksjon, i det minste for en periode.»

Storbanken påpeker at amerikanske sanksjoner mot individuelle tankskip har vist seg effektive til å forhindre videre bruk av disse fartøyene.

«Med Brent allerede nær 80 dollar fatet, antar vi at mye av effekten allerede er priset inn. Uten sterkere etterspørsel vil det sannsynligvis være vanskelig å opprettholde høyere priser enn dette. Likevel rettferdiggjør forsyningsrisikoen som disse sanksjonene introduserer, høyere brent-priser enn tidligere prognoser.»

Russland ser etter alternativer

Sanksjonene har allerede fått konsekvenser for markedet. Kinesiske og indiske raffinerier, som tidligere har kjøpt store mengder olje fra Russland, leter nå etter alternative leverandører. Mange av tankskipene som er rammet av de nye tiltakene, har blitt brukt til å transportere olje til nettopp disse to landene.

Peskov kommenterte også de bredere konsekvensene:

VANT TIL SANKSJONER: Kreml-talsmann Dmitrij Peskov. Foto: NTB

– Selvfølgelig vil slike beslutninger føre til en viss destabilisering av internasjonale energi- og oljemarkeder. Vi vil overvåke utviklingen nøye og tilpasse oss for å minimere konsekvensene av disse ulovlige beslutningene, sa han.

Videre viste Peskov til erfaringene Russland har opparbeidet seg med å håndtere sanksjoner og sikre energiforsyninger:

– Det er umulig å kutte naturlige forsyningsruter for energi. Du blokkerer noe ett sted, og et alternativ dukker opp et annet sted. Derfor vil vi aktivt søke etter alternativer som kan minimere konsekvensene av sanksjonene, avsluttet han.